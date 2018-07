V ponedeljek, ki je bil v deželi vzhajajočega sonca dela prost dan, se je živo srebro na nekaterih območjih v notranjosti otočja povzpelo nad 39 stopinj Celzija. Občutek vročine je bil še hujši zaradi visoke stopnje vlažnosti.

Po poročanju medijev je med podaljšanim koncem tedna zaradi vročine umrlo najmanj 14 ljudi, med njimi ženska v 90. letih, ki so jo našli nezavestno na polju. Več tisoč ljudi je zaradi težav, povezanih z vročino, pomoč poiskalo v bolnišnicah.

Vročina je bila najhujša v notranjosti, na primer v prefekturi Gifu, kjer so v kraju Ibigawa v ponedeljek namerili 39,3 stopinje Celzija, kar je bila najvišja temperatura v državi. V Tokiu so termometri pokazali 34 stopinj.

35 stopinj v 200 krajih

Na območjih na zahodu Japonske, ki so jih minuli teden prizadele katastrofalne poplave, so se temperature danes povzpele do 34,3 stopinje Celzija, kar močno otežuje delo vojakov in prostovoljcev, ki odpravljajo posledice ujme.

Temperature 35 stopinj ali več so v nedeljo zabeležili v 200 krajih po državi, kar je nenavadno za julij, ni pa prvič, je sporočila japonska meteorološka agencija. Podobno je bilo julija 2014, ko so tako visoke temperature izmerili v 213 krajih.

Lani je med majem in septembrom zaradi vročine umrlo 48 Japoncev, samo julija 31, kažejo podatki pristojnih oblasti.

Po napovedih vremenoslovcev se bo vročinski val nadaljeval do konca tedna, morda celo dlje, poroča tiskovna agencija Reuters.