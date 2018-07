Henry je zadnje čase delal kot nogometni analitik za britansko mrežo Sky Sports, na SP v Rusiji pa je bil strokovni pomočnik belgijskega selektorja Roberta Martineza, Belgija je SP končala na tretjem mestu.

Po uspehu rojakov, ki so v Moskvi po zmagi nad Hrvaško osvojili naslov prvakov, pa je nekdanji francoski zvezdnik razkril, da ga vleče med trenerje. »V zadnjih štirih sezonah sem v različnih vlogah preživel veliko in dobil dragocene izkušnje. Vse to me je le še utrdilo v prepričanju, da želim nadaljevati kariero kot trener. Zato bom žal moral zapustiti televizijo,« je sporočil Henry.

Henry sicer že ima trenersko licenco, bil je tudi trener mladinskih selekcij v svojem nekdanjem klubu Arsenalu, toda leta 2015 se je namesto za selitev v katero od članskih ekip odločil za strokovno televizijsko delo.