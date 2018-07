Odločitev je sprejel v odgovor na zahtevo Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU), ki je izrazila zaskrbljenost, da ameriška vlada načrtuje hitre deportacije teh družin brez spoštovanja pravnih postopkov.

Odvetniki menijo, da bi morale ponovno združene družine migrantov imeti dovolj časa za razmislek o tem, ali bodo zaprosile za azil v ZDA.

Odlok Sabrawa velja do 23. julija, do takrat pa pričakuje odgovor vlade v Washingtonu.

»Sodnik je znova dal jasno vedeti, da je vlada te otroke odvzela v nasprotju z ustavo in mora sedaj storiti vse, kar je v njeni moči, da jih do roka varno združi,« je dejal Lee Gelernt iz združenja ACLU.

Sodnik Sabraw je sicer že prej postavil Washingtonu rok do 26. julija, da odvzete otroke na meji z Mehiko vrne družinam.

V skladu s politiko ničelne tolerance vlade Donalda Trumpa so na meji z Mehiko po ocenah od staršev migrantov odvzeli okoli 3000 otrok.

Že več kot mesec dni ločeni od otrok

Do sodno določenega roka, ki je potekel 10. julija, je vladi uspela najti in vrniti le polovico od okoli 100 otrok, mlajših od petih let, podobne težave pa ima tudi z ostalimi, starejšimi od pet let, ki jih mora vrniti do 26. julija, saj nima urejenega sistema za spremljanje odvzetih otrok in njihovih staršev. To ji sicer ni preprečilo uvedbe politike ničelne tolerance, ki je zahtevala odvzem otrok staršem, ki so z njimi nezakonito prečkali mejo. Otroke je jemala sicer predvsem migrantom, ki so na meji zaprosili za azil.

Ameriška televizija CNN je medtem objavila pismo več deset migrantov, ki so jih ločili od otrok. V odprtem pismu 54 staršev, ki so v priporu v kraju Los Fresnos v Teksasu, prosi ameriško javnost za pomoč, da najdejo njihove otroke in da jim omogočijo pošten azilni postopek. Poudarili so, da so v ZDA prišli, da bi rešili svoja življenja in življenje svojih otrok in da niso kriminalci.

Izpostavili so, da že več kot mesec dni ne vedo veliko o usodi svojih otrok, ki živijo s tujci, nekateri celo v novih družinah. Doslej so se z njimi pogovarjali po telefonu samo enkrat, a otroci njihovega glasu ne prepoznajo več, so opozorili. Dodali so, da vsak dan vse bolj trpijo in da jim tako sodniki kot pristojni uradniki zavračajo prošnje za azil. Čutijo tudi pritisk, da pristanejo na deportacijo kot hiter način za združitev z otroki.