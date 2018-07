V drugem lanskem četrtletju je Netflix po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ustvaril 2,8 milijarde dolarjev (2,4 milijarde evrov) prihodkov in 66 milijonov dolarjev (56 milijonov evrov) čistega dobička.

Število novih naročnikov se je tedaj povečalo za 5,2 milijona, kar je toliko kot v letošnjem drugem četrtletju, a je Netflix tokrat delničarjem napovedal bistveno višjo rast, glede katere točnih podatkov sicer ne razkrivajo. Skupno ima Netflix trenutno 130 milijonov naročnikov.

»Drugo četrtletje je bilo močno, ne pa sijajno. Dobiček, marže in prihodki so skladni z napovedmi in občutno višji kot lani,« so v družbi zapisali v sporočilu. Vlagateljev to kljub vsemu očitno ni prepričalo, saj so Netflixove delnice v prvih urah trgovanja po objavi rezultatov izgubile 13 odstotkov.