Glede vzrokov poslabšanja odnosov z Zahodom je Putin omenil širitev zveze Nato na Vzhod, konflikt v nekdanji Jugoslaviji v 90. letih minulega stoletja ter razvoj dogodkov v Ukrajini.

»Nismo bili mi tisti, ki so v Ukrajini pripravili državni udar,« je dejal ruski predsednik in imel s tem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v mislih večmesečne proteste v Ukrajini pozimi 2013 in 2014, zaradi katerih je na koncu v Rusijo zbežal takratni ukrajinski predsednik Viktor Janukovič. Kot je v pogovoru za Fox News pojasnil Putin, se je morala Rusija takrat odzvati na dogajanje na svoji meji. »Nisem se spremenil. Sem, kakršen sem in sem, kakršen sem bil,« je dejal ruski predsednik.

Glede nadaljnje širitve zveze Nato je Putin zagrozil, da bo odziv Rusije na morebitno odločitev Nata, da članici zavezništva postaneta Gruzija in Ukrajine, izredno negativno. Dodal je, da Moskvo skrbi, da Nato širi infrastrukturo in dodatno namešča vojake v regiji, kjer ne bi smeli biti. »To je v nasprotju s pogodbami med Rusijo in Natom. In to je dejavnik destabilizacije,« je še dejal ruski predsednik, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

V pogovoru je Putin ponovno zavrnil kakršnokoli državno vmešavanje Rusije v predsedniške volitve v ZDA leta 2016. »Rusija kot država se ni nikoli vmešavala v notranje zadeve ZDA,« je poudaril.

Putin zavrača tudi očitke o zastrupitvah z novičokom Moderator Fox Newsa Chris Wallace je poskušal med pogovorom Putinu tudi predati obtožnico posebnega preiskovalca ZDA Roberta Muellerja proti 12 sodelavcem ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki jih Mueller obtožuje hekerskih napadov na računalnike demokratov v času predvolilne kampanje. Putin dokumentov ni želel sprejeti in je moderatorja pozval, naj jih odloži na sosednjo mizo. Ob tem je ruski predsednik spomnil na sporazum z ZDA iz leta 1999, v skladu s katerim lahko Mueller od ruskih preiskovalcev zahteva, da zaslišijo osumljene, a Mueller po besedah Putina tega doslej še ni storil. Ruski predsednik je tudi zavrnil, da bi bila Rusija kakorkoli vpletena v zastrupitve z novičokom v Veliki Britanije in je trditve o vpletenosti Rusije v to označil za neutemeljene. Dodal je, da si Moskva želi, da bi ji posredovali kakšne dokaze o tem, a doslej ni dobila ničesar. Po besedah Putina je to podobno obtožbam o vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve. O razmerah v Rusiji ter preiskavah umorov vidnih ruskih osebnosti je Putin zatrdil, da ruska vlada počne vse, da bi odgovorne pripeljala pred roko pravice. »Ali niso bili predsedniki ubiti v ZDA? Ste pozabili na to? Je bil Kennedy ubit v Rusiji ali ZDA? Ali gospod (Martin Luther) King?,« je bil odgovor ruskega predsednika.