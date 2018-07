Kot so sporočili gasilci, so 13 ljudi odpeljali v bolnišnico. Zdravstveno stanje ene od oseb je resno. Ostale poškodovane so oskrbeli v pristanišču, potem ko so se vrnili z izleta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ena oseba ima zlomljeno nogo, ostali opekline. Oblasti so uvedle preiskavo, poroča britanski BBC.

»Bomba lave« v velikosti košarkarske žoge je preluknjala streho ladje in poškodovala ograjo, so še sporočili gasilci.

Lokalne oblasti so sporočile, da je skupek lave in kamenja poletel iz vulkana ob eksploziji in da je bila turistična ladja ob tem prekrita z lavo.

Odkar je vulkan Kilauea 3. maja začel bruhati, je uničil že več sto domov, svoje domove pa je moralo zapustiti več tisoč ljudi. Od začetka izbruha bruha pline in magmo, ameriški geološki inštitut pa je minuli teden sporočil, da je lava ustvarila nov majhen otok.

Vulkan Kilauea je eden od petih na otoku in eden najaktivnejših na svetu.