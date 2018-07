Novo darilo Trumpovim kritikom

Kaj pričakovati, ko sedeta skupaj nepremičninski mogotec in prekaljeni agent obveščevalne službe, še posebno v vlogi predsednikov držav na eni najnižjih točk v medsebojnih odnosih v njuni zgodovini? Odmislimo Krim, Ukrajino, Sirijo in z njo ves Bližnji vzhod, premikanje raket po stari celini in tudi novičok na Britanskem otočju. Gre vendarle za tuja dvorišča, po katerih sta se Moskva in Washington večinoma prerivala. Petkova obtožnica proti ducatu ruskih vojaških obveščevalcev zaradi vdora v računalniški sistem ameriške demokratske stranke in odbora za kongresne volitve ter vmešavanja v zadnje predsedniške volitve pa kaže na rusko kibernetsko vojno na ameriškem domačem dvorišču, ki je za tamkajšnjo politiko in tudi medije absolutno nedopustna.