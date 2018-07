Vojna v kibernetnem svetu

Zakaj se neko obdobje Hollywooda – točneje, tisto od 30. do 50. let prejšnjega stoletja – imenuje »zlata doba«? Tako se imenuje zato, ker je takrat ameriški film dosegel svetovno prevlado. Kar pa ne pomeni le, da so ga gledali po vsem svetu, ampak tudi – z ekonomskega vidika pa predvsem – to, da je postal ena največjih ameriških industrij (tretja ali četrta za avtomobilsko). In neke vrste zaščitna znamka te zlate dobe je bila Velika peterica ali »Pet velikih« (Five Majors), namreč pet velikih studiev (MGM, Paramount, RKO, 20th Century Fox in Warner Brothers), ki so imeli tako imenovano vertikalno integracijo, se pravi, da so imeli poleg produkcije in distribucije filmov tudi svoja omrežja kinodvoran.