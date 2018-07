Na občini Laško so bili pred tremi leti zadovoljni, da se je večletni sodni spor končal s sodno poravnavo, a zgodba še ni dobila epiloga, ker so se morali za odplačevanje dolga do WTE dogovoriti s Pivovarno Laško Union. To dolgo ni bilo mogoče, s prihodom novih lastnikov pa se je pokazala priložnost, da se večletna odprta vprašanja dokončno rešijo, kar se je s podpisom predpogodbe med občino in pivovarno tudi zgodilo.

Na sodišče zaradi odplak Občina Laško si je tožbo hčerinskega podjetja nemške multinacionalke WTE nakopala, ker vse od leta 2007, ko je čistilna naprava začela obratovati, pa do leta 2014 podjetju WTE, ki je napravo zgradilo in je bilo po koncesijski pogodbi zadolženo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ni plačevala celotnih računov, pač pa je poravnala le tisti del, ki ji ga je za čiščenje odplak plačala Pivovarna Laško. Ta pa se tudi ni želela podpisati pod koncesijsko pogodbo, v kateri je pisalo, da naj bi prečistili 500.000 kubičnih metrov njihovih odpadnih voda na mesec, saj so zatrjevali, da jih proizvedejo le okoli 350.000 na mesec. Občina je bila tako zaradi neplačevanja računov Storitvenemu podjetju Laško po sodni poravnavi dolžna plačati 3,7 milijona evrov. Milijon je poravnala v prvih 30 dneh, preostanek po obrokih še vedno odplačuje. »Izhodišče za sklenitev predpogodbe s pivovarno pa je bila prav omenjena sodna poravnava, saj ta zdaj vključuje tudi del obveznosti pivovarne iz naslova financiranja gradnje čistilne naprave in stroškov v zvezi z njenim obratovanjem iz leta 2001,« pojasnjuje laški župan Franc Zdolšek.