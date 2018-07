V Murski Soboti so prvo ligo čakali pet let, tako dolgo, da so vstopnice za sobotno tekmo s Triglavom začeli prodajati že včeraj. In jih bodo prodajali. Vsak dan. Potem ko je lani v prvi ligi padel povprečni obisk, zdaj računajo na Muro, da bo obiskanost tekem izdatno izboljšala. Navsezadnje je imela tretjega najboljšega v prvenstvu. Z NŠ Muro, četudi že tretjo verzijo, pridejo tradicija, nostalgija, romantika. A z njimi pridejo tudi pričakovanja. »Vse sile smo usmerili v to, da se čim bolj strokovno in organizacijsko pripravimo na višji nivo,« nam je povedal Robert Kuzmič, predsednik NŠ Mura.

Postopno zgraditi zgodbo Najprej so morali na Fazaneriji rešiti vprašanje trenerja in že maja z Antejem Šimundžo sklenili dogovor za še eno leto, da bodo znova, z novim vodstvom poskušali postopno graditi zgodbo, kot je za Dnevnik previdno, a ambiciozno maja spregovoril tudi Šimundža. Priznal je, da so jim lani po izločitvi Domžal v pokalu zrasla krila, a jih je nato porezalo Celje. Mura je vseeno šla v razširjeni drugi ligi edina odkrito po prvo ligo. Podobno kot lani kranjski Triglav bodo tudi na Fazaneriji očitno preverili, koliko sta vredna naslov in najboljša ekipa druge lige. »Mislim, da je to, kar smo pripeljali, tudi to, kar smo poleti pripravili, in s tem bomo šli naprej,« je Kuzmič spregovoril o prestopnem roku. Še maja so pogodbo podaljšali z Rokom Sirkom in Žanom Karničnikom, nekdanjima članoma Maribora. Od dodatnih špekulacij o prihodu Damjana Boharja in Aleša Mertlja ali Elvisa Džafića in celo Etiena Velikonje ni bilo nič, je pa nekoliko odmeval prestop Klemna Šturma, ki vidi v Muri večjo zgodbo kot v Krškem. Uradni cilj, kot nam je povedal Kuzmič, je zdrava sredina lestvice, poudaril pa je tudi, da je cilj vseh mladinskih selekcij uvrstitev v zgornjo polovico lestvic.

Dodatne zahteve so, a bodo zmogli Na pripravljalnih tekmah so si igralci Mure izbrali mešan nabor tekmecev: če so proti Odrancem (14:0) in Beltincem (3:0) pokazali, da so, četudi lani v drugi ligi niso ugnali Nafte, dokončno glavni v Prekmurju, so proti Uralu (1:4) in Mattersburgu (1:0) ter nazadnje za zaprtimi vrati Fazanerije še proti hrvaškemu Rudešu (2:1) naleteli na žilave tekmece. A obenem so spoznali, da imajo v Maticu Marušku razpoloženega strelca, v Amadeju Maroši pa hkrati še podajalca, ko se še vedno čaka na jesensko formo Luke Bobičanca. Bo preskok v prvo ligo za pravno gledano tretji klub iz Murske Sobote, ki bo zaigral v prvi ligi, velik organizacijski zalogaj? »Dodatne zahteve seveda pridejo zaradi licenciranja in zahtev tekmovanja, ampak bomo zmogli,« je sklenil Kuzmič. Mura bo danes odigrala še zadnjo, sedmo pripravljalno tekmo v Ljutomeru proti tretjeligašu. Kako velika zgodba je prva liga v Murski Soboti, pa kaže tudi razpon cen. Za sobotno tekmo so vstopnice na glavni tribuni po 10 evrov, sezonske vstopnice za glavno tribuno po 120 evrov, sezonske VIP-vstopnice pa znašajo 600 evrov.