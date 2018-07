Izraelska zasebna obveščevalna služba Black Cube je bila po poročanju portala Politico vpletena v kampanjo pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami na Madžarskem, na katerih je prepričljivo slavila desničarska stranka Fidesz, ki jo vodi premier Victor Orban. Uslužbenci agencije so se pod lažnimi identitetami srečevali s predstavniki madžarskih nevladnih organizacij in pogovore skrivaj snemali. Nekatere od teh organizacij financira ameriški poslovnež madžarsko-židovskega rodu George Soros, druge, kot je Migration Aid, pa nimajo zveze z njim oziroma so med civilnodružbenimi skupinami, ki jih madžarska vlada kritizira.

V pogovorih so predstavniki organizacij domnevnim simpatizerjem in zaveznikom opisovali, kako so pri drugih državah lobirali za pomoč pri strmoglavljenju madžarskega zakona, ki omejuje fundacije iz tujine za domače nevladne organizacije in katerega cilj je bil omejiti Sorosevo udejstvovanje v državi. Evropska komisija je kontroverzni zakon, ki ga je madžarska vlada potrdila po volitvah, označila za v nasprotju z vrednotami Evropske unije. Uslužbencem nekaterih nevladnih organizacij lahko zaradi njihovega dela, kot sta promocija pravic beguncev in pravno zastopništvo iskalcev azila, zdaj grozi zapor.

Na enem od posnetkov, katerih vsebine je razkril Jerusalem Post, vodja evropske zveze za državljanske svoboščine (Civil Liberties Union for Europe), ki ji finančne injekcije daje Soroseva Open Society Foundation, opisuje, kako so pri nemškem zunanjem ministrstvu lobirali za uvajanje gospodarskih sankcij proti Madžarski (nemška podjetja so investitorji največjih zaposlovalcev na Madžarskem, kot so Audi, Mercedes in Bosch), da bi tako izvajali pritisk na madžarsko vlado.

Diskreditacija političnih nasprotnikov Filantrop in finančni mogotec George Soros finančno podpira združenja za človekove pravice v svoji nekdanji domovini in drugod, mirovniška gibanja v Izraelu in nekatera izraelsko-arabska zavezništva, pa denimo organizacijo J Street, ki v Washingtonu lobira proti politikam aktualne izraelske vlade. Zaradi tega je trn v peti ne le protimigrantsko nastrojenim politikom po Evropi in drugod, temveč tudi Izraelu. Vsebine posnetkov pogovorov med agenti in njihovimi tarčami so se tri tedne pred volitvami začele pojavljati tudi v madžarskem provladnem dnevniku Magyar Idok. Tako jih je Orban uporabil v napadu civilnodružbene organizacije, ki so neodvisne od vlade, in s tem za diskreditacijo protikandidatov na volitvah, češ da Madžarski pretijo zunanji in notranji sovražniki. Tik pred volitvami je v intervjuju za Figyelo, madžarski provladni tednik, ki je v angleščini objavljen tudi na spletni strani vlade, izjavil: »Posnetki Sorosevih 'čivkov' nam povedo, da se bodo njegovi ljudje namestili v vlado. Tako bodo okupirali madžarski energetski sektor in bančni sistem. Za to bodo ceno plačali madžarski ljudje. Proti Sorosevim se lahko ljudje zanesejo samo na naše kandidate.«