Direkcija RS za infrastrukturo se je za postavitev dveh opozorilnih naprav odločila z namenom povečanja ozaveščenosti voznikov, da je uporaba mobilnega telefona med vožnjo lahko smrtno nevarna, in posledičnega izboljšanja prometne varnosti.

Napravo za opozarjanje voznikov bodo zaenkrat postavili na dveh lokacijah v državi predvidoma septembra, lokaciji bosta direkcija in policija določili skupaj.

Pri tem bodo upoštevali merila, kot so bližina šole oz. vrtca, prehoda za pešce, križišča ipd., primernost infrastrukture za postavitev prikazovalnikov in ali je na mestu možnost izvajanja nadzora prometa glede na rezultate monitoringa uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.

Mobilnik na voznika vpliva negativno

Kot so še pojasnili na direkciji, številne študije dokazujejo, da mobilni telefon na voznika vpliva negativno. Vozniku, ki uporablja mobilni telefon med vožnjo, se poslabša reakcijski čas, počasnejše zaznava in reagira na prometno signalizacijo, njegov zavorni čas je daljši, zmanjšano pa je tudi zaznavanje okolice in prometa.

Podobni opozorilni prikazovalniki za povečanje prometne varnosti so zbudili zanimanje tudi v tujini, med drugim v Veliki Britaniji, Novi Zelandiji in Argentini. Kot je poročal britanski dnevnik The Telegraph, so tudi v Veliki Britaniji predstavili naprave, ki bodo elektronsko zaznale uporabo in opozorile voznike, ki bodo med vožnjo uporabljali telefon.

Opozorilna naprava po poročanju britanskega časnika zazna poslan signal mobilnega telefona v avtomobilu, nato pa se na napravi prikaže simbol prečrtanega telefona, da bi voznike opozoril, naj ga ne uporabljajo med vožnjo. Naprava namreč zaznava radijske signale, ko nekdo v avtomobilu telefonira.