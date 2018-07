Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova, je Volkswagen v veliki meri uresničil akcijski načrt, ki ga je obljubil.

Od 8,5 milijona spornih avtomobilov v Evropi so jih popravili okoli 80 odstotkov. Največji delež so jih popravili v Nemčiji (96 odstotkov), najmanj pa v Romuniji (36 odstotkov). Po zagotovilih Jourove imajo kupci spornih avtomobilov čas, da jih pripeljejo na popravilo, še do leta 2020.

Komisija po komisarkinih besedah sicer obžaluje, da družba ni dala celostne in jasne garancije za primer težav po doslej izvedenih popravilih.