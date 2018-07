V francoskih operah in gledališčih so postavili manj stroge standarde, saj so ženske zastopane od četrtine do 40 odstotkov, vseeno pa morajo zvišati njihov delež za najmanj pet odstotkov. Ministrica je ob tej priložnosti že imenovala prvo žensko, ki bo vodila enega od sedmih francoskih nacionalnih centrov za glasbeno ustvarjanje, hkrati pa je rezervirala 500.000 evrov, s katerimi bo skušala ublažiti razliko v plači med spoloma na ministrstvu. Med drugim se zavzema za višje število filmskih režiserk, zaradi česar so skupaj s Švedsko ustanovili sklad, ki bo podpiral filmske ustvarjalke. kul, sta