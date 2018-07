Na prvi pogled se je prostorna in gozdnata ograda v zgornjem delu živalskega vrta zdela prazna, a takoj ko so v vratih ograde zarožljali ključi, kar običajno napoveduje čas hranjenja, so pod razgledno ploščad za obiskovalce prihiteli prej dobro skriti trije evrazijski risi, predstavniki podvrste karpatskih risov. Da se ob njihovem domovanju nekaj dogaja, so živali zagotovo slišale še preden so obiskovalci zaslišali rožljanje. Kot pojasnjuje njihov oskrbnik Rok Rozman, ki skrbi tudi za druge živali v ogradah na strmem pobočju vrta, imajo risi namreč izjemen sluh. Slišijo lahko zvoke, ki jih ljudje niti ne zaznamo. »Če bi se 60 metrov stran premaknila miš, bi jo ris slišal,« ponazori Rozman.

Kiril jedel za tri

Ograda za rise v ljubljanskem živalskem vrtu je nekaj posebnega in po mnenju tujih strokovnjakov ena največjih in najlepših ograd za rise v Evropi. Na območju domovanja teh ogroženih zveri, ki jih je pri nas po nekaterih ocenah le trinajst do petnajst, ob urejanju ograde niso prav veliko spreminjali: ohranili so gosto rožniško podrast in gozdnato pobočje. Trije evrazijski risi imajo tako veliko možnosti za raziskovanje, hkrati pa se lahko skrijejo pred radovednimi obiskovalci, če želijo. Ograda je tudi dovolj velika, da so si lahko Rožnik, Luks in Kiril razdelili teritorij. »Večinoma so vsak v svojem delu ograde. Tako je tudi v naravi, saj so samotarji, samec in samica sta skupaj le v obdobju parjenja,« pojasnjuje Rozman.

Čeprav se zdi, da so ti kratkorepi plenilci na las podobni drug drugemu, jih njihov oskrbnik brez težav razlikuje. »Vsaka žival ima nekoliko drugačen vzorec kožuha.« A ne le po vzorcu, tudi karakterno je trojica raznolika. »Luks in Rožnik sta do oskrbnikov bolj zadržana, medtem ko je Kiril precej pogumen. Ko smo jih združili, je pojedel tudi hrano, ki je bila namenjena Luksu in Rožniku. Posledično je imel štiri kilograme preveč, druga dva pa tri kilograme premalo. Nekaj časa smo jih zato hranili ločeno, zdaj pa se je ravnotežje že vzpostavilo,« sobivanje v ogradi opisuje oskrbnik.