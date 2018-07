To pomeni, da bo sodba s torkom tudi pravnomočna. S tem je v aferi prebarvani stroji do zdaj krivdo priznala že več kot polovica prvotno obtoženih, med katerimi pa ni prvoobtoženega Franceta Krašovca, bivšega prvega moža Cimosa.

Glavina je na današnjem naroku podrobno opisal, kako je Gradišek kriv pomoči pri goljufiji na škodo Evropske unije s tem, ko je kot direktor Sieve skupaj z ostalimi obtoženimi pridobil evropska sredstva tako, da je sodeloval pri pripravi lažne dokumentacije in prikazovanju nakupa stare opreme kot nove. Stare stroje so namreč prebarvali, očistili in jim zamenjali ploščice, njihovo nabavo pa prikazali kot nakup novih strojev.

Prav tako je Gradišek zavestno sodeloval pri prikritju izvora tako pridobljenega denarja - šlo je za skupno 3,2 milijona evrov, od tega 85 odstotkov sredstev EU - in pri tem vedel, da »gre za umazan denar«, pridobljen z goljufijo.

Za pomoč pri goljufiji je sodnik Gradišku prisodil leto in šest mesecev pogojne zaporne kazni, za pranje denarja pa leto in pet mesecev, nato pa določil enotno kazen dveh let in deset mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. Prav tako bo Gradišek v roku treh mesecev moral plačati še slabih 14.000 evrov denarne kazni.

Glavina je upošteval več olajševalnih okoliščin. Gradišek namreč ni predkaznovan in ni v drugem kazenskem postopku, priznal je krivdo, tudi sam dogodek je časovno oddaljen, nenazadnje pa je kazniva dejanja storil pod določenim pritiskom soobtoženih.