Vse te okoliščine je upravno sodišče upoštevalo pri odločitvi. Kot so zapisali v izjavi za javnost, gre za osebo z dolgotrajnim toleriranim nezakonitim bivanjem v Sloveniji. Sodišče pa je ocenilo, da so okoliščine v tem primeru izjemne in zelo specifične, zato se je pri odločitvi oprlo tudi na določbo 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki določa pravico do spoštovanja zasebnega življenja, ki si ga je Budimir Vuković v času dolgoletnega toleriranega nezakonitega prebivanja ustvaril v Sloveniji.

Poleg tega je udeležba Vukovića v postopku odločanja o njegovi prošnji za dovoljenje za začasno prebivanje nujno potrebna, saj je sodišče v tej zadevi že razpisalo glavno obravnavo, na kateri bo Budimirja Vukovića tudi zaslišalo.

Po navedbah sodišča je Vuković te okoliščine, povezane z njegovim statusom v Sloveniji, navajal že ves čas postopka, ki se je začel na njegovo prošnjo septembra 2016 pred Policijsko upravo Ljubljana. Prav tako se je skliceval na določbo 8. člena EKČP in na novejšo sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice.

Ker se je sodišče oprlo na dejanske okoliščine, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku pred Policijsko postajo Ljubljana in ministrstvom za notranje zadeve, pritožba zoper to sodbo ni dovoljena, so še pojasnili v sporočilu za javnost.