Strokovna pogajalska skupina na področju šolstva je imela danes za nalogo dogovoriti se o konkretnejših zavezah glede financiranja zasebnega šolstva v skladu z odločbo ustavnega sodišča, kar je bila ena od zahtev NSi.

V več strankah so sicer potrdili, da so se potencialni koalicijski partnerji v soboto dogovorili za sprejem nekaterih drugih predlogov NSi, med njimi predlog znižanja 50-odstotnega dohodninskega razreda in dvig splošne dohodninske olajšave, a da bodo za konkretnejše ukrepe še pripravili izračune.

Ali so v NSi zadovoljni z doslej izpogajanim, bo znano še nocoj, po seji izvršilnega odbora stranke. Ta bo sprejel odločitev, ali naj se o vstopu v koalicijo pod vodstvom Marjana Šarca izrečejo člani stranke na internem referendumu ali pa bodo vstop v takšno koalicijo zavrnili.

Je pa z doseženim zadovoljen predsednik SD Dejan Židan, ki je ocenil, da je zadnji predlog dovolj dober, da ga stranke lahko predstavijo svojim organom. Kot je povedal ob robu zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, so v koalicijskih pogajanjih naredili pomemben korak naprej. Židan pričakuje, da bodo še danes prejeli prečiščeno verzijo sobotnega dogovora in današnjih pogajanj, izkupiček pogajanj pa bodo kolegiju in članom predsedstva SD predstavili v torek. Tudi v LMŠ so potrdili, da nameravajo čistopis koalicijske pogodbe morebitnim partnerjem posredovati še danes.