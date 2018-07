»Veto je zadnja možnost, vendar ne izključujem ničesar,« je dejal Salvini na novinarski konferenci. »Italija je evropska država, ki je utrpela največ škode zaradi teh sankcij proti Rusiji,« je dodal.

Dejal je, da si želi ustvariti priložnosti za sodelovanje majhnih in srednje velikih podjetjih iz Italije in Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

EU je sankcije proti Rusiji uvedla zaradi priključitve ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 in njenih aktivnosti na vzhodu Ukrajine. Rusija je odgovorila s prepovedjo uvoza večine prehrambenih izdelkov iz unije.

Salvini je tudi dejal, da bi bila vrnitev Rusije v skupino najrazvitejših držav G7 »povsem legitimna«. Nekaj podobnega je minuli mesec na vrhu skupine dejal tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Salvini se je danes v Moskvi sestal s predstavniki ruskega sveta za državno varnost, s katerimi so govorili o priložnostih za sodelovanje med državama, med drugim v boju proti islamskemu terorizmu in nezakonitemu priseljevanju.

Salvini bi migrante vrnil v Libijo

Kot je dejal Salvini, je »edina rešitev« za evropsko migrantsko krizo vrnitev vseh migrantov, rešenih na morju, v Libijo.

»Cilj je spremeniti pravila in narediti libijska pristanišča varna,« je poudaril. »Morali bi jih rešiti, obravnavati, nahraniti in vrniti, od koder so prišli, enega po enega (...) Evropska unija se mora samo sebe prepričati, da je to edina rešitev za izhod iz tega predora,« je še dejal italijanski notranji minister in vodja skrajne desničarske Lige.