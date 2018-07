Trumpa bi bilo treba vprašati, koga sploh ima za prijatelja, je še dejala Mogherinijeva ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Bruslju. Za EU so ZDA nedvomno prijateljica in partnerica, vedno bodo, je še izpostavila in pripomnila, da ima unija veliko prijateljev. »Zdi se, da je ves svet njegov sovražnik,« pa je pripomnil francoski zunanji minister Jean-Yves le Drian. Tudi njegov španski kolega Josep Borrel je menil, da ima Trump očitno slabe odnose z vsemi, in med drugim dejal še, da mu očitno ni kaj dosti mar za mnenje EU.

Unija mora biti enotna

Nemški državni sekretar Michael Roth pa je opozoril, da mora biti unija odločna in enotna, da jo bodo v svetu jemali resno, ter da je »zelo agresivne, lažne in ne posebej konstruktivne« izjave ne smejo vznemiriti. »Ameriški predsednik izziva (...) Opisuje nas kot sovražnike. Mi nikakor ne vidimo stvari tako. ZDA in EU veže globoko in močno partnerstvo,« je poudaril. »ZDA niso predsednik Trump in Trump ni ZDA,« je izpostavil luksemburški zunanji minister Jean Asselborn, ki poziva k bolj sproščenemu pristopu k Trumpovim komentarjem. Upa, da bo svež zrak na Škotskem, kjer je Trump minuli vikend igral golf, predsedniku pomagal bolje razlikovati med prijatelji in sovražniki.

Belgijski zunanji minister Didier Reynders pa je izpostavil, da sta ZDA in EU na vrhu zveze Nato minuli teden potrdili in okrepili partnerstvo. Tudi on je prepričan, da ZDA ostajajo zaveznica kljub komentarjem ameriškega predsednika. Vodja belgijske diplomacije ob tem poudarja, da mora unija pred vrhom Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina potrditi podporo Ukrajini in Gruziji z vnovičnim poudarkom, da so priključitev Krima, razmere na vzhodu Ukrajine ter vojaška navzočnost Rusije v Gruziji nesprejemljive.