Putin, znan po tem, da zamuja na srečanja s tujimi državniki, je na helsinškem letališču pristal, ko bi se vrh moral že začeti. V predsedniško palačo v središču finske prestolnice pa je prispel kakih 30 minut kasneje, kot je bilo sprva predvideno, poročajo tuje tiskovne agencije. A ko je ruski predsednik naposled prišel na prizorišče srečanja, tam ni bilo njegovega ameriškega kolega. Po poročanju britanskega BBC je Trump čakal v svojem hotelu, v predsedniško palačo pa se je odpravil potem, ko je Putin že prispel tja.

Srečanje se nadaljuje za zaprtimi vrati

Ob začetku pogovorov je Trump izpostavil pomen dobrih ameriško-ruskih odnosov. »Mislim, da imava odlično priložnost, saj se državi, iskreno povedano, v zadnjih letih nista najbolje razumeli,« je dejal in izrazil upanje na »izvrstne odnose«. »Čas je, da podrobno govoriva o naših dvostranskih odnosih ter o bolečih točkah v svetu. Teh je zelo veliko,« pa je ob začetku srečanja pred novinarji poudaril Putin. Trump je še napovedal, da se bosta danes pogovarjala o številnih temah, »od trgovine, obrambe in jedrskega orožja, do Kitajske«. »Svet želi, da se dobro razumemo. Gre za dve jedrski velesili. Imamo 90 odstotkov vsega jedrskega orožja, kar ni dobro, slabo je,« je še poudaril ameriški predsednik.

Ruskemu kolegu je tudi čestital za odlično svetovno prvenstvo v nogometu, ki se je v Rusiji končalo v nedeljo. Voditelja srečanje nadaljujeta na štiri oči za zaprtimi vrati.

Vrh, ki ga številni označujejo za zgodovinskega, poteka v času, ko so odnosi med Moskvo in Washingtonom na najnižji ravni v zadnjih desetletjih. To je nekaj ur pred srečanjem izpostavil tudi Trump. »Naši odnosi z Rusijo nikoli niso bili slabši po zaslugi več let ameriške neumnosti in zdaj zaradi prirejenega lova na čarovnice,« je zapisal ameriški predsednik na družbenem omrežju Twitter, pri čemer je mislil na posebno ameriško preiskavo o vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016. »Strinjamo se,« je v odzivu tvitnilo rusko zunanje ministrstvo.