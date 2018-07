»Vedno več potrošnikov rezervira počitniške nastanitve prek spleta, prav tako je ta sektor dopustnikom ponudil številne nove priložnosti. Potrošnikom mora biti omogočeno, da enostavno razumejo, za kaj plačujejo in koliko naj bi za storitve plačali, poleg tega morajo biti pravila poštena, na primer v primeru odpovedi nastanitve s strani lastnika stanovanja,« je, kot so sporočili iz Bruslja, poudarila komisarka.

Trenutni način navajanja cen in številni pogoji Airbnb niso v skladu z določbami direktive o nepoštenih poslovnih praksah, direktive o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in uredbe o pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah. Zato so evropski organi za varstvo potrošnikov in komisija zahtevali, da Airbnb sprejme številne spremembe.