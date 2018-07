Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je omenjena skupina v petek ob 18. uri 73-letni ženski iz nakupovalnega vozička ukradla torbico z dokumenti in denarjem. Bančno kartico 73-letnice so nekaj minut zatem uporabili na bankomatu na Povirju, a je bil dvig gotovine zavrnjen zaradi vnosa napačne kode PIN.

O dogodku so policijo obvestili iz trgovine, policisti pa so ugotovili, s katerim vozilom se je skupina storilcev odpeljala, in vozilo ob 22.30 v Portorožu tudi izsledili. Trem ženskam in dvema moškima iz vozila so odvzeli prostost.

Policisti so z zbiranjem obvestil nato ugotovili, da so iste osebe enaka kazniva dejanja storile še v Murski Soboti, Novi Gorici, Ajdovščini in drugje. Z zbiranjem dokazov policija še nadaljuje.