Milijarder Musk je med dramatičnim reševanjem 12 tajskih dečkov in njihovega nogometnega trenerja na Tajsko na lastne stroške poslal majhno podmornico, ki so jo razvili v njegovem podjetju. A ekipa tajskih in mednarodnih reševalcev se je uporabi prototipa odpovedala, številni pa so šefu Tesle in SpaceX očitali, da ga je pri vsem skupaj zanimala le reklama zase, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Takšnega mnenja je tudi 63-letni britanski jamar Vernon Unsworth, ki je reševalcem pomagal s svojim izjemnim poznavanjem jame, v kateri so bili ujeti dečki. V pogovoru za televizijo CNN je Britanec, ki polovico časa preživi na Tajskem, izjavil, da je šlo pri Muskovi podmornici le za reklamno potezo. »Prav nobene možnosti ni bilo, da bi to delovalo. Toga zunanja lupina podmornice je bila z okoli 1,7 metra dolžine predolga, da bi zvozila ovinke in ovire. Prevozila ne bi niti prvih 50 metrov v jami,« je poudaril Unsworth in dodal, da »si lahko (Musk) podmornico vtakne, kjer ga bo bolelo«.