Obtožnica še ni pravnomočna, saj ni bila vročena vsem strankam, zato sodišče v zadevi še ni razpisalo predobravnavnega naroka. Je pa na celjskem okrožnem sodišču v začetku meseca že potekal predobravnavni narok, na katerem Rotnik ni priznal krivde za kaznivo dejanje preprečitve dokazovanja in tatvine dokumenta, v katerem je finančni upravi (Furs) prijavil, s koliko gotovine razpolaga. Kot je povedal, ni odtujil nobenega dokumenta s finančne uprave. Tokrat pa gre po poročanju spletnega portala Siol za drug kazenski postopek, v katerem se je Rotnik sicer znova znašel zaradi sumov kaznivih dejanj, s katerimi je po ocenah policije in tožilstva v davčnem postopku poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja.

Potem ko so kriminalisti začeli preiskovati sume, da je pri 1,43 milijarde evrov vrednem projektu Teš 6 prišlo do izplačila podkupnin, je namreč Rotnikove osebne finance začel pregledovati Furs. Ugotovil je, da je razlika med njegovim premoženjem in uradnimi prihodki med letoma 2007 in 2011 znašala 4,73 milijona evrov.

Furs je Rotniku oktobra 2014 odmeril plačilo 1,6 milijona evrov dodatnega davka. Lani je odločbo Fursa potrdilo upravno sodišče, Rotnik pa se je nanjo pritožil. Vrhovno sodišče je maja dokončno zavrnilo njegovo zahtevo za revizijo sodbe, Rotnik pa je poplačal dolg. Denar za to naj bi dobil pri hrvaškemu poslovnežu Alexandru Hrkaču.

Obtožnico je tožilstvo vložilo tudi proti Rotnikovi nekdanji odvetnici Varji Holec in Hrkaču, ki naj bi Rotniku pomagal poravnati 1,6 milijona evrov davčnega dolga. Medtem ko prvi očita, da je Rotniku pomagala pri kaznivem dejanju preprečitve dokazovanja, Hrkača obtožnica bremeni krive izpovedbe. Medtem ko Holčeva vse očitke zanika, Rotnik in Hrkač za portal nista bila dosegljiva.