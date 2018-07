Tusk je spomnil, da je večdesetletni globalni red končal hladno vojno, prinesel mir Evropi in nesluten gospodarski razvoj Kitajski. »Naša skupna dolžnost je, da tega reda ne uničimo, ampak ga izboljšamo,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal Tusk in izrazil upanje, da se bo ta poziv slišal tudi na današnjem srečanju med ameriškim in ruskim predsednikom Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom v Helsinkih. »Naša naloga ni začenjati trgovinskih vojn, ki so že tolikokrat v naši zgodovini vodile v čisto prave oborožene konflikte med državami, ampak pogumno odgovorno reformirati svetovni red, ki temelji na skupnih večstranskih pravilih,« je v luči krepitve trgovinskih napetosti med ZDA in drugimi velikimi gospodarskimi silami, kot sta Kitajska in EU, pozval Tusk. »Še je čas, da preprečimo konflikte in kaos,« je podčrtal in dodal: »Zato današnje kitajske gostitelje, a tudi predsednika Trumpa in Putina, pozivam, da skupaj začnemo proces reforme WTO.«

V trgovinskih vojnah ni zmagovalcev

Kitajski premier Li Keqiang je ob robu vrha v Pekingu zagotovil, da si Kitajska ne želi trgovinske vojne z ZDA. »V trgovinskih vojnah ni zmagovalcev,« je ponovil večkrat izpostavljeno kitajsko stališče. »Naloga ZDA in Kitajske je, da nesoglasja zgladita,« je pristavil. Ob tem je po srečanju s Tuskom in predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem napovedal podporo reformi WTO in zaščiti proste trgovine. Ocenil je tudi, da sta EU in Kitajska »poroka stabilnosti« v svetovni trgovini, medtem ko administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa s svojimi protekcionističnimi ukrepi, uperjenimi proti Kitajski, EU in nekaterim drugim velikim gospodarstvom škodi globalnemu gospodarstvu in krši pravila WTO.

EU in Kitajska želita ob čedalje bolj protekcionistični in izolacionistični ameriški politiki pod Trumpovim vodstvom, ki se kaže tudi v ameriški odpovedi podpore pariškemu podnebnemu sporazumu in odstopu od dogovora o iranskem jedrskem programu, krepiti trgovinska in strateška partnerstva z ostalim svetom. Tokrat sta unija in Kitajska po srečanju na vrhu prvič po letu 2015 podpisali skupno izjavo. Med drugim sta se zavezali k izboljšanju dostopa na trg za izdelke iz obeh gospodarstev ter pospešitvi pogajanj za medsebojni investicijski sporazum, ki potekajo že četrto leto. »Kitajska želi podvojiti svoja prizadevanja,« je zagotovil Li.