Plohe in nevihte se bodo nadaljevale tudi v noč na torek, na jugu so lahko tudi močnejše.

Jutri zjutraj se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo kratkotrajna megla. Čez dan bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme, občasno bo več oblačnosti na vzhodu države. Predvsem na vzhodu bo pihal veter severnih smeri.