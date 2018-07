1. Najboljša tekma: Argentina – Francija Prva tekma osmine finala je najbolj navdušila pet naših novinarjev. Spektakularna tekma v Kazanu, na kateri je padlo sedem zadetkov, je ponudila s številnimi vrhunskimi potezami in preobrati. Kako bi lahko pozabili sprint mladega Kyliana Mbappeja, ki je bil ob 37 kilometrih na uro enostavno prehiter za argentinsko obrambo in je izsilil enajstmetrovko. Ali pa zadetek Angela di Maria, ki je gavče tik pred koncem prvega polčasa vrnil v igro. Pa nekaj sreče ob strelu Messija, ki je zadel Mercada, in Argentinci so bili po težavnem skupinskem delu na robu presenečenja. A Pavard s prekrasnim volejem in Mbappe z dvema goloma sta tekmo obrnila v prid galskih petelinov, Argentini ni pomagal niti pozni gol Agüere. Francozi so na koncu prišli vse do naslova prvaka, razočarani Argentinci pa so se pod hudimi kritikami domov vrnili precej hitreje kot pred štirimi leti iz Brazilije, ko so postali svetovni podprvaki. Naše pisce je navdušilo tudi srečanje Brazilije in Belgije v četrtfinalu.

2. Najslabša tekma: Francija – Danska Izbrana vrsta Didierja Deschampsa je bila poleg najboljše tekme udeležena tudi v najslabši. V zadnjem krogu skupinskega dela so modri igrali z Dansko, in ker je obema ekipama za napredovanje zadoščal neodločen rezultat, se moštvi nista preveč naprezali za zmago. Francozi so sicer malo več poskušali (5:1 v strelih), a v precej rezervni postavi niso resneje ogrozili vrat Kasperja Schmeichla. Po tekmi, ki se je kot edina na tem prvenstvu končala brez golov, so gledalci v Moskvi igralce obeh ekip izžvižgali.

3. Reprezentanca presenečenja: Hrvaška Za večino navijačev in poznavalcev je največje presenečenje turnirja reprezentanca naših južnih sosedov – podobno mnenje prevladuje tudi na Dnevniku, kjer so ognjeni dobili osem glasov. Da je selektorju Zlatku Daliću z uvrstitvijo v finale uspel pravi mali čudež, nam pokaže Fifina lestvica pred začetkom tekem v Rusiji. Hrvati so na njej zasedali dvajseto mesto, a se na to niso ozirali. Spadali so v širši krog favoritov, a le največji optimisti so verjeli, da lahko postanejo svetovni podprvaki.

4. Reprezentanca razočaranja: Nemčija Zdaj že nekdanji svetovni prvaki so v največjo državo na svetu prišli z visokimi cilji. Skupaj s Španijo, z Brazilijo in s Francijo so spadali v najožji krog favoritov za ponovno slavje, a so izpadli najhitreje od vseh – že po skupinskem delu. Po uvodnem porazu proti Mehiki so se srečno rešili proti Švedski, a nato klonili proti skromni Južni Koreji in v skupini F končali na zadnjem mestu. Neprepričljive predstave so elf postavile na vrh lestvice največjih razočaranj – pri anketi so osvojili osem glasov.

5. Najlepši zadetek: Benjamin Pavard (Francija proti Argentini) Kategorija, v kateri so bila mnenja najbolj deljena. Francoski desni bočni branilec Pavard je za zmago potreboval le štiri glasove. Tekla je 58. minuta tekme med Francijo in Argentino, slednja pa je po preobratu vodila z 2:1. Dvaindvajsetletnik je svoj za zdaj edini gol za reprezentanco dosegel na izvrsten način. Po podaji Hernandeza je z roba kazenskega prostora z izjemnim diagonalnim strelom zadel desni zgornji kot vrat nemočnega vratarja Armanija in začel potop Argentine, ki ga je z dvema goloma dokončal Mbappe.

6. Najboljši vratar: Thibaut Courtois (Belgija) Edina kategorija, v kateri je bilo prvo mesto izenačeno. Na vrhu sta se znašla Francoz Hugo Lloris in Belgijec Thibaut Courtois, a ker je prvi v velikem finalu proti Hrvaški napravil veliko napako, smo za zmagovalca razglasili Belgijca. 26-letni član Chelseaja je na sedmih odigranih tekmah zbral kar 27 obramb, najbolj pa je navdušil na srečanju proti Braziliji in poskrbel, da so Južnoameričani prvenstvo zapustili po četrtfinalu. Vratar, ki je bil za najboljšega izbran tudi s strani Fife, je z belgijsko reprezentanco osvojil bronasto medaljo.

7. Najzanimivejši trener: Jorge Sampaoli (Argentina) Najprepričljivejša zmaga: 58-letni selektor, ki slovi po svojem kontroverznem videzu in obnašanju, je prejel kar devet glasov od dvanajstih. Ko je na tekmi proti Hrvaški slekel suknjič, je s svojimi poslikavami na rokah pritegnil mnoge poglede. Med dvoboji argentinske reprezentance je ob robu igrišča živčno hodil sem ter tja, včasih je bil videti bolj kot njihov navijač. Na tekmi proti Nigeriji je Messija celo vprašal, ali naj v igro pošlje Agüera. Prav danes naj bi uradno zapustil klop Argentine.

8. Najbolj nepozabno proslavljanje gola: Hrvaška Ko je Mario Mandžukić v 109. minuti polfinala proti Angliji premagal vratarja Pickforda, so se hrvaški nogometaši znašli pred vrati raja. Napadalec Juventusa je stekel h kotni zastavici, nato pa so ga z vseh strani »napadli« soigralci. Ob tem so povsem spontano slavili s fotografi in jih med proslavljanjem celo poljubljali. Neizmerno veselje je legendarni hrvaški komentator Drago Čošić pospremil z besedami: »Dragi kolegi fotografi, ne zamerite nam, plačali bomo škodo pri opremi!«

9. Najlepši dresi: Nigerija Nigerijska reprezentanca je že pred turnirjem prodala več kot tri milijone dresov. Oblikovalci so navdih zanje dobili pri nigerijskih dresih iz leta 1994, ponazarjajo pa vzdevek te afriške ekipe: superorli. Na rokavih so črno-bela krila, ki se prelivajo v zelen torzo. Na žalost nigerijskim navijačem tudi dresi niso pomagali k boljšim rezultatom – ob porazu proti Hrvaški in Argentini ter zmagi nad Islandijo so Musa in druščina prvenstvo končali že po predtekmovanju.