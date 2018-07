Današnje že četrto srečanje stanovalcev Bele hiše in Kremlja v finskem glavnem mestu spremlja največ negotovosti. Prvo leta 1975 je bilo med Geraldom Fordom in Leonidom Brežnjevom na čelu tedanje Sovjetske zveze ob robu helsinške konference, ki je s sklepno listino dala temelj Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Po drugem, petnajst let pozneje, je Mihail Gorbačov spoštoval dogovor z Georgeem Bushem starejšim, da Sovjetska zveza še vedno ne bo z ničimer ovirala posredovanja ZDA in Združenih narodov proti Iraku, ki je vkorakal v Kuvajt, protagonistki hladne vojne pa sta nastopili skupaj kot mirovni posrednici. V tretje sta se v Helsinkih leta 1997 sestala Bill Clinton in prvi ruski predsednik Boris Jelcin. O novi tekmovalnosti med državama je pričal postranski dogodek. Clinton je bil zaradi operacije kolena prisiljen sesti na invalidski voziček, njegova organizacijska ekipa pa si je zelo prizadevala, da ne bi bil v javnosti videti nekoliko nemočen v primerjavi z visokoraslim Jelcinom, ki je prav v tistem času proti pričakovanjem izkazoval lepo fizično kondicijo. Na politični ravni sta se voditelja srečala sredi spora o razorožitvenih sporazumih in širjenja Nata proti Rusiji. Jelcin je tedaj z negodovanjem pristal na vključevanje nekdanjih sovjetskih satelitov v severnoatlantsko zavezništvo, še pomembnejši dosežek pa je bil meddržavni dogovor o znatnem zmanjšanju strateške jedrske oborožitve.

S Putinom teže kot z Jelcinom Ruski komunisti, v opoziciji tako tedaj kot tudi dandanes, so Jelcinu očitali, da je s koncesijami ZDA helsinški vrh spremenil v novi Versailles z asociacijo na za Nemčijo ponižujoči sporazum ob koncu prve svetovne vojne. Devetnajst let pozneje se od novega ameriško-ruskega vrha v Helsinkih ne pričakuje, da bi Vladimir Putin z njega odhajal z novimi odpustki. Kar zadeva Nato in zahodni obrambni raketni ščit deli mnenje s komunisti, da zahod Rusijo ponižuje, sicer pa sta državi podobno kot leta 1997 v sporu glede nadzora nad oboroževanjem. Ponuja se tudi druga vzporednica, ki kaže, kako veliko in hkrati malo se odnosi med Washingtonom in Moskvo spreminjajo. Clinton je Rusiji tedaj obljubil, da jo bo spravil v klub sedmerice razvitih držav, kar mu je tudi uspelo, Donald Trump pa zna, vsaj sodeč po njegovem nedavnem nastopu na vrhu G7 v Kanadi, Putinu ponuditi isto, potem ko je bila Rusija iz elitnega kluba izgnana zaradi aneksije Krima. Prav v zvezi s slednjim je bilo na ameriškega predsednika pred srečanjem s Putinom naslovljenih kar nekaj vprašanj, a se je jasnemu odgovoru o nepriznavanju aneksije izogibal z odgovarjanjem, da je problem zakuhal njegov predhodnik Obama in ne on, ki zanj išče rešitev.