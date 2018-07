Kunan je življenje izgubil 6. julija med nameščanjem kisikovih jeklenk v poplavljenem jamskem sistemu. Tajski kralj Maha Vajiralongkorn mu je že podelil kraljevo odlikovanje; povišal ga je v poveljnika in ga odlikoval z viteškim velikim križem, priznanjem najvišjega reda belega slona. Tudi sicer Kunan po vsem svetu velja za velikega junaka.

Novico o smrti enega od reševalcev so dečkom in njihovemu 25-letnemu trenerju povedali šele v soboto, ko so zdravniki presodili, da so dovolj močni za to. Kot so pojasnili na tajskem ministrstvu za zdravje, so vsi jokali, potapljaču pa so se poklonili s pisanjem sporočil na njegovo risbo in z minuto molka. »Prav tako so se mu zahvalili in obljubili, da bodo pridni,« je še dodalo ministrstvo.