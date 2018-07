Microsoft je pretekli teden predstavil novo napravo družine surface. Gre za tablične naprave z operacijskim sistemom windows 10, ki se z dokupom posebne tipkovnice zmorejo spremeniti v nekakšne majhne hibridne prenosnike. S prejšnjimi različicami je podjetje iz Redmonda poskušalo ponuditi nekakšne univerzalne naprave, ki zmorejo zadovoljiti potrebe službenega okolja in omogočiti uporabo tudi ob preživljanju prostega časa. Cene naprav so bile temu primerno dovolj visoke. Z novim surface go pa pri Microsoftu na trg pošiljajo napravo, ki naj bi bila dostopnejša širšemu krogu uporabnikov.

Surface go ima diagonalo zaslona 25,4 centimetra oziroma 10 palcev z razmerjem stranic 3:2. Ločljivost zaslona je 1800 krat 1200, medtem ko je gostost pik 217 na palec. Poleg tega se zaslon na dotik lahko pohvali z Microsoftovo tehnologijo pixelsense, ki razume ukaze tudi, če se naprave dotika več oseb hkrati, saj prepozna deset točk dotika in 4096 nivojev njegove intenzivnosti. To je koristno predvsem za tiste, ki bi radi s pomočjo zaslona risali oziroma tudi pisali. Kljub temu naprava najbolj zaživi, ko jo opremite s posebno priklopno tipkovnico, ki je opremljena s sledilno ploščico za prepoznavanje do pet prstov naenkrat, kar omogoča uporabo ukazov z gestami. Je pa treba priklopno tipkovnico dokupiti. Na hrbtni strani tablice je poleg tega tudi nekakšna noga, ki se lahko odpre do 165 stopinj. Surface go lahko torej s pomočjo noge naslonimo in ga uporabljamo kot samostoječ zaslon.

Poleg tega ima naprava tudi kameri. Hrbtna je 8-megapikselska, medtem ko je sprednja 5-megapikselska. Slikovnih točk ni ravno toliko kot na sodobnih premijskih telefonih, a dovolj za videokonference in odklepanje naprave s prepoznavanjem obraza. Za zvok poskrbita stereo zvočnika, opremljen je tudi z integriranim mikrofonom. Na napravi so poleg tega priključek za slušalke, reža za spominske kartice microSDXC in vhod usb-c, prek katerega se naprava lahko poveže tudi z večjim monitorjem z ločljivostjo 4K. Surface go teče na operacijskem sistemu windows 10, kljub temu da je izhodiščno nastavljena na način S, ki zmore poganjati izključno aplikacije iz Microsoftove spletne trgovine, se jo lahko preklopi tudi v način home, ki je kompatibilen z vsemi programi, ki smo jih vajeni v okolju windows.