Se še spomnite norije ob igri pokemon go, ko se je poleti 2016 ves svet z mobilniki podil za virtualnimi zverinicami? Igra ostaja najslavnejši primer tega, kaj lahko ponudi tehnologija navidezne resničnosti oziroma projiciranje virtualnega sveta na podlago resničnega. Istega leta je floridsko zagonsko podjetje Magic leap razkrilo, da razvija očala za nadgrajeno resničnost. Gre za podoben koncept kot očala za navidezno resničnost, le da namesto potapljanja v virtualni svet ta virtualni svet kot nekakšen filter položimo med sebe in resničnega. Mnogi ocenjujejo, da bodo očala za nadgrajeno resničnost nekoč pomemben del našega vsakdana, med prepoznavnejše primerke te tehnologije pa spada Microsoftov hololense. Precej upov za razvoj tehnologije se polaga tudi v Magic leap. Do marca letos je podjetju uspelo zbrati že 2,3 milijarde dolarjev zagonskega kapitala, pred kratkim pa so razkrili, da bo prva generacija njihovih očal na police prišla že to poletje.

Prva generacija zanimiva predvsem za ustvarjalce vsebin Podjetje je razkrilo, da bo naprava poleg očal vključevala tudi žepni računalnik in ročko za interakcijo z računalniško ustvarjenimi vsebinami. Na najnovejših demonstracijskih posnetkih delovanja naprave je sicer videti, kot bi z navideznimi vsebinami lahko imeli interakcije tudi zgolj z dlanmi, a za zdaj še ni povsem znano, ali je res tako. Celotno napravo pa bo, najverjetneje iz žepnega računalnika, poganjal Nvidiin procesor tegra x2. Pri podjetju obljubljajo, da sta uporaba očal in uživanje v nadgrajeni resničnosti udobna tudi po daljšem času uporabe, uporabnikom pa obljubljajo, da bodo lahko svoj življenjski prostor zapolnili z virtualnimi zasloni, ki bodo prikazovali različne vsebine. Poleg tega bodo očala omogočala tudi igranje videoiger za nadgrajeno resničnost. Med demonstracijo so pokazali enostavno igro, med katero se navidezni golem pojavlja v resničnem svetu in proti uporabniku meče navidezno kamenje. Kot vse podobne platforme se bodo tudi očala magic leap one sprva soočala s težavami pomanjkanja privlačnih vsebin, brez katerih so še tako napredna očala zgolj smešen predmet, ki si ga lahko damo na glavo. Zato bo prva generacija očal primarno namenjena razvijalcem vsebin, medtem ko se bodo za nakup odločili zgolj najbolj navdušeni uporabniki. Zato so očala tudi poimenovali magic leap one creator edition oziroma edicija za ustvarjalce. Med neznankami pa je tudi cena izdelka.