Natanko tri leta po uspešni kampanji množičnega financiranja na Kickstarterju je Rok Starič, ustanovitelj podjetja Rok’s nut butter, prejel naziv mladi podjetnik leta. Ujeli smo ga ravno med sestankovanjem v Zagrebu, kjer se dogovarja za začetek prodaje arašidovega masla v spletni trgovini in nekaterih večjih trgovskih verigah, obenem pa podjetje prodira tudi k našim severnim sosedom.

»Pred tremi leti si nisem predstavljal, niti nisem razmišljal o tem, da se bo vse odvijalo tako hitro. Pričakoval sem, da bo trajalo dlje časa, da se bomo prebili na police večjih trgovcev,« je dejal Starič, ki je pred tremi leti na Kickstarterju zbral slabih šest tisoč dolarjev zagonskih sredstev za drobljenje priljubljenih oreščkov v sveže arašidovo maslo.

Tudi mandljevo maslo in arašidov sladoled

Podjetje, ki je letos ustvarilo dobrih 120.000 evrov prihodkov od prodaje, danes na trgu poleg različic arašidovega masla ponuja tudi mandljevo maslo in arašidov sladoled, tekmuje pa z močno konkurenco, kot so proizvajalci fitnes prehranskih izdelkov, ki prav tako poudarjajo odlike njihovega arašidovega masla. »Vsak izdelek oziroma proizvajalec ima svoj pristop. Mi smo že na začetku ciljali na drugo publiko, na običajne ljudi, ki želijo zdravo prehrano. Danes 60 odstotkov naših kupcev predstavljajo tisti, ki vedo, kaj želijo jesti, in to je sveža zdrava hrana,« pojasnjuje podjetnik in dodaja, da je njihova konkurenčna prednost predvsem svežina masla.

A za to ni pomemben le postopek drobljenja oreščkov, temveč tudi njihovo poreklo. »Še vedno sodelujemo z dobavitelji, od katerih smo arašide kupovali na začetku poti, a ker mesečno v maslo pretvorimo okoli dve toni arašidov, smo morali poiskati še nekatere druge dobavitelje. Našli smo partnerje, ki nam prisluhnejo in naredijo tako, kot jih prosimo,« je zadovoljen mladi podjetnik leta, ki je celotno podjetje zgradil sam, sicer s pomočjo sodelavcev, a brez podjetniškega mentorja.