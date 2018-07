Ekipa Pawch, ki jo sestavljata 24-letna študent prava Sebastjan Horvat in ekonomski tehnik Denis Ogrizek, v njej pa je še investitor iz Estonije, se pospešeno pripravlja na množično zbiranje denarja na platformi Indiegogo. Enomesečno kampanjo začenjajo jutri, torej 17. julija, v njej pa želijo zbrati najmanj 10.000 evrov, ki jih bodo usmerili v popoln zagon proizvodnje in prodajo usnjenih tobačnic, s čimer si bodo olajšali nadgradnjo sedanjih produktov in razvoj novih.

Omejitev kot priložnost za posel

Ekipa je na idejo za izdelavo usnjenih tobačnic iz visokokakovostnega usnja, ki so jih poimenovali pawch, prišla ob uveljavitvi zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov marca lani. Ime so sestavili iz angleških besed paw – šapa in pouch – malha, torbica. Odločili so se namreč, da nazorne slike morebitnih posledic kajenja skrijejo v lično embalažo, a ne zato, da bi tako vplivali na kadilce in jih spodbujali h kajenju, pač pa zaradi estetike embalaže za tobačne izdelke. »Mnenja javnosti o tem, ali slike o posledicah kajenja kadilce res odvračajo od kajenja, so različna. Sam sem prepričan, da samo slike kadilca ne odvrnejo od kajenja,« pravi Sebastjan Horvat.

Tobačnice izdeluje slovensko družinsko podjetje, ki ga vodi že četrta generacija, usnje pa uvažajo iz Italije. Ekipa se s trgom šele srečuje. Tobačnice so doslej prodajali na domačem trgu, preizkusiti pa se želijo tako na ameriškem kot evropskem trgu. Predvidevajo, da naj bi naročniki tobačnice prejeli v petih delovnih dneh, po Horvatovih besedah pa bodo sposobni izdelati in odposlati tudi do 200 tobačnic na dan. Prodaja tobačnic pawch poteka po spletu, na voljo bodo tudi v klasičnih trgovinah pri zainteresiranih trgovcih.