Za okrepitev poletnih turističnih avtobusnih prevozov do kamniških turističnih zanimivosti sta poskrbela Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Arriva Kam-Bus. Prav tako sta poskrbela za ugodnejšo ceno vozovnic, saj stanejo vozovnice za vse relacije le en evro. Razliko med dogovorjeno in redno ceno prevoza na teh relacijah pokriva Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Turistični avtobusi so posebej označeni tako na avtobusu kot na voznem redu, potniki pa lahko vozovnice kupujejo kar na njih.

»Veliko turistov pride v Kamnik brez lastnega prevoza. Zato da bi tudi njim in vsem drugim enodnevnim izletnikom brez prevoza omogočili dostop do turističnih atrakcij zunaj mesta, smo v sodelovanju z Arriva Kam-Busom zagotovili dodatne avtobusne linije v dolino Kamniške Bistrice, do Term Snovik in do Arboretuma Volčji Potok. Na ta način želimo vsem turistom, ki v Kamnik pridejo z javnim prevozom, omogočiti ogled teh priljubljenih znamenitosti,« pojasnjujejo na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Izposoja električnih koles

Turistična izposoja koles je plačljiva, občanom pa bodo v duhu trajnostnega razvoja do konca poletja omogočili tudi brezplačno izposojo električnih koles. Na turistični informativni točki na Glavnem trgu za zdaj turistom izposojajo štiri klasična in štiri električna kolesa, izposojo pa so jim omogočili tudi pri treh drugih ponudnikih, in sicer v Slovenia Eco resortu, Termah Snovik in Gostilni in penzionu Repnik.

Za brezplačen sistem izposoje mestnih električnih koles, ki bo namenjen predvsem za kolesarjenje znotraj občine oziroma za hitro in enostavno potovanje po vsakodnevnih opravkih znotraj občine, bo poskrbela občina. Kot pravijo, so v fazi izbire izvajalca in bodo začeli dela takoj po izbiri slednjega. Uporaba mestnih koles bo tedensko časovno omejena, izposoditi pa si jih bo mogoče na šestih postajališčih. Letos bo v sistemu občanom na voljo 25 novih električnih koles, ki jim jih bodo naslednje leto dodali še pet. Število prostih koles in praznih parkirnih prostorov bodo lahko uporabniki preverili po spletu in aplikaciji za mobilne telefone.