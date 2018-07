»Tega si za EU ne bi mislili, a je sovražnica. Rusija je sovražnica v določenih pogledih. Kitajska je sovražnica gospodarsko, zagotovo je sovražna. A to ne pomeni, da so slabi. To ne pomeni ničesar. Pomeni, da so tekmovalni,« je dejal Trump v pogovoru, ki je bil opravljen v soboto.

Ameriški predsednik je ponovil že znano stališče, da EU izkorišča ZDA na področju trgovine. Vztrajal je tudi, da je nemška odvisnost od ruskega plina, za katerega Moskvi plačuje »milijarde«, »zelo slaba stvar za Nemčijo«.

Trump je danes sicer z letališča Glasgow-Prestwick že poletel proti Finski, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na krovu letala Air Force One je z njim tudi prva dama Melania Trump.

V Helsinkih bosta Trump in Putin v ponedeljek govorila na štiri oči, srečali se bosta delegaciji obeh držav, predvidena je tudi skupna novinarska konferenca. Svoje prostore v središču Helsinkov je za pogovore odstopil finski predsednik Saul Niinistö.