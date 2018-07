Ko smo se na podlagi prevare in zavajanja naših politikov na referendumu odločali za vstop v Nato, sem bil absolutno proti. Prevara in zavajanje sta bila podobna kot pri Škotih, ki so se odločali o izhodu iz Velike Britanije. Zavajanje je v obeh primerih temeljilo na zastraševanju, kaj vse se bo zgodilo, če bodo državljani glasovali proti. Škoti naj bi bili ob pokojnine, mi pa v primeru napada žrtev napadalca. In to naj bi bila Rusija. Čeprav se je ob mini vojni nekaj let prej – ob napadu JLA – pokazalo, da samo složen narod lahko obrani domovino. Ob vietnamski vojni, pozneje pa v Afganistanu, se je pokazalo, da še tako močne vojaške velesile ne morejo zmagati, če se narodi temu uprejo.

Složnost je Nato pokazal tudi v napadu na Irak, kjer se je Američanom pridružila samo Velika Britanija. Šlo je za znano ameriško doktrino, da lahko kjer koli na svetu napadeš svoje sovražnike in tako braniš svojo domovino. Take vojne povzročajo tudi navale beguncev, ki pa jih ti dve državi zavračata, kot da nimata nič pri tem. Islamska država je posledica ravnanj ZDA in nekaterih držav, ki so glavne zaveznice ZDA.

EU vso svojo varnost pred Rusijo obeša na Nato, zato Trump zahteva, da naj bi članice Nata takoj prispevale za proračun Nata 2 % BDP držav, pozneje pa 4 %. Sicer se ne gre več te igre. V četrtkovem prispevku je bil objavljen podatek, da 67 % »obrambnih« stroškov Nata pade na ZDA, a kar 78 % proračuna Nata je namenjenih lastni ameriški »obrambi«. To enostavno pomeni, da bi vse države članice Nata, vključno s Slovenijo, sofinancirale napad ZDA na katero od držav. V nevarnosti so predvsem države, ki so v sporu z zaveznikoma Izraelom in Savdsko Arabijo. Morebitni begunci bi zaradi bližine EU in zavračanja ZDA spet prišli do EU. Povečanje proračuna za obrambo na 2 % BDP in pozneje na 4 % bi pomenilo samo večji posel in dobičke vojaške industrije, predvsem v ZDA, in veliko več možnosti za večje število konfliktov ali celo vojn z novimi begunci.

Iz izkušenj NOB, Vietnama, Afganistana in drugih vojn lahko sklenemo, da je najučinkoviteje, če za to poskrbimo sami. Eden od vojaških analitikov je izračunal, da bi nas lastna naborniška vojska stala približno 1 odstotek BDP ob mnogih pozitivnih postranskih koristih. Seveda ne na način JLA ali ameriškega drila, bolj po švicarskem vzoru.

Zato je vsekakor na mestu poziv Levice, da speljemo referendum o izstopu iz Nata in vzpostavimo lastno vojsko, ki bi temeljila na naborništvu in na ta način sami poskrbimo za svojo varnost. Predvsem zato, ker neuravnovešeni ameriški predsednik pelje ZDA in s tem zaveznike v Natu ter ves ostali svet v nove konflikte.

Ko že govorimo o slogi – ali ni ravno ameriški predsednik tisti, ki najbolj škodi enotnosti EU? Brexit je znamenje, da sloga v EU močno peša.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki