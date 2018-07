»Glede na javno objavljena sporočila, da je skupina šestih strank v soboto uskladila večino koalicijske pogodbe in da se bodo o preostanku neusklajenih vsebin pogajanja nadaljevala prihodnji teden, do nadaljnjega preklicujem vabilo na pogovore o sestavi koalicije ZA Slovenijo,« je v dopisu, ki ga je objavila spletna Demokracija, zapisal Janša. Prejem dopisa so za STA potrdili v več strankah.

Janša je namreč minuli teden vse parlamentarne stranke povabil na pogovore o pripravljenosti za oblikovanje koalicije pod okriljem SDS. Na pogovorih, ki naj bi potekala v ponedeljek in torek, naj bi preverili, ali obstaja načelna pripravljenost za usklajevanje programov za koalicijo.

A so se na povabilo nameravali odzvati le v NSi in SNS, medtem ko v drugih strankah pripravljenosti na pogovore trenutno ni. Kar nekaj strank je namreč že pred volitvami zavrnilo morebitno koalicijsko sodelovanje s SDS in pri tem vztrajajo, poleg tega pa pod okriljem Marjana Šarca trenutno potekajo usklajevanja šestih strank o koalicijski pogodbi.

Predsednik SDS mora sicer do četrtka predsedniku republike Borutu Pahorju sporočiti, ali je pripravljen sprejeti ponujeno kandidaturo za mandatarja. Janša je napovedal, da bo kandidaturo sprejel, če se bo izkazalo, da zadostno število strank deli »približno podobne poglede na prihodnost«.