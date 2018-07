Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v prvem letošnjem četrtletju prepeljala 19 milijonov ton blaga, pri tem pa opravila 5,2 milijarde tonskih kilometrov in naložena prevozila 320 milijonov kilometrov, je ta teden objavil statistični urad.

V notranjem prevozu so slovenska tovorna vozila v opazovanem četrtletju prepeljala 11 milijonov ton blaga in opravila 493,3 milijona tonskih kilometrov. Naložena so prevozila 46,7 milijona kilometrov. Na letni ravni to pomeni za odstotek več blaga in opravljenih za 10 odstotkov manj tonskih kilometrov, z naloženimi vozili pa je bilo prevoženih za dva odstotka manj kilometrov.

V mednarodnem prevozu pa se je obseg prepeljanega blaga povečal za pet odstotkov na osem milijonov ton, opravljenih je bilo 4,7 milijarde tonskih kilometrov oz. štiri odstotke več kot v prvem trimesečju lani. Z naloženimi vozili je bilo narejenih za dva odstotka več kilometrov, skupno 273,2 milijona.

Pravne osebe so v prvih treh mesecih s svojimi vozili prepeljale 13,9 milijona ton blaga ali skoraj tri četrtine vsega prepeljanega blaga in opravile štiri milijarde ali 77 odstotkov vseh tonskih kilometrov. Vozila fizičnih oseb pa so prepeljala 5,1 milijona ton blaga ali 27 odstotkov vsega blaga in opravila 1,2 milijarde ali 23 odstotkov vseh tonskih kilometrov.

V primerjavi s podatki za prvo četrtletje lani so pravne osebe prepeljale za odstotek več blaga in opravile za tri odstotke več tonskih kilometrov; fizične osebe so prepeljale za štiri odstotke več blaga in pri tem opravile za dva odstotka več tonskih kilometrov.