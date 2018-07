Trump je odpovedal podporo svetovnemu podnebnemu sporazumu, odstopil je od mednarodnega dogovora o iranskem jedrskem programu, sprejel je vrsto protekcionističnih trgovinskih ukrepov, pod vprašaj pa postavlja tudi čezatlantsko sodelovanje v zvezi Nato.

EU in Kitajska, ki obe zavračata ameriške uvozne carine na jeklo aluminij kot neupravičene, naj bi se v Pekingu v prizadevanjih za ohranitev svetovne trgovinske ureditve dogovorili za vzpostavitev skupine za posodobitev Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Prav tako sta EU in Kitajska na isti strani, ko gre za podnebje in Iran, tako da se na vrhu v Pekingu pričakuje tudi močno sporočilo podpore pariškemu podnebnemu dogovoru in iranskemu jedrskemu sporazumu, še zlasti prvemu.

Partnerici naj bi zavezanost uresničevanju pariškega dogovora potrdili tudi v skupni izjavi, zlasti naj bi bila v ospredju zmanjševanje uporabe fosilnih goriv in spodbujanje razvoja čistih tehnologij. Zagnali naj bi tudi partnerstvo za zaščito oceanov.

EU ima težave tudi s Kitajsko Pričakuje se tudi premik v pogajanjih o dvostranskem sporazumu o naložbah, ki so se začela leta 2013. Strani naj bi predstavili ponudbi za ureditev dostopa do trga. Dogovor je sicer še daleč, a to je nov zagon v pogajanjih. Tako na evropski kot na kitajski strani pred vrhom izpostavljajo, da želijo posredovati sporočilo, da sta EU in Kitajska dobri partnerici v multilateralnem trgovinskem sistemu ter da lahko skupaj storita veliko za njegovo zaščito pred protekcionizmom. EU ima sicer težaven odnos s svojo drugo največjo trgovinsko partnerico. Izpostavlja, da so presežne zmogljivosti v jeklarskem sektorju na Kitajskem glavni razlog za globalna trgovinska neravnovesja. Očita ji tudi državne subvencije podjetjem. V začetku junija pa je EU sprožila tudi postopek pred WTO zaradi kitajske zakonodaje, ki spodkopava pravico intelektualne lastnine evropskih podjetij na Kitajskem, ker so ta kitajski strani prisiljena zagotoviti lastništvo ali pravico do uporabe tehnologije. Kitajski premier Li Keqiang in predsednik Xi Jinping se bosta v Pekingu pogovarjala s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, ki ga bo spremljalo tudi več komisarjev.