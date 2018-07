»Predsedniku države sem podal odstopno izjavo,« je v parlamentu v soboto povedal Lafontant. Predsednik je odstop tudi sprejel, je dodal.

Prejšnji teden je vlada obubožane karibske države naznanila načrt krepkega povišanja cen bencina - 38-odstotnega za bencin, 47-odstotnega za dizel in 51-odstotnega za kerozin. Napoved je sprožila ostre odzive, protestniki so na ulicah prestolnice Port-au-Prince in drugih mest postavili barikade in zažigali gume.

Ob dogajanju so nepridipravi izropali in požgali več trgovin, zažigali so tudi avtomobile. Umrli so najmanj štirje ljudje. Vlada je zvišanje cen bencina nato preklicala.

Lafontant, fizik z malo političnimi izkušnjami, ki je premiersko mesto zasedel februarja 2017, se je že pred tem spopadal s številnimi kritikami. V sobotnih protestih v Port-au-Princu je na stotine protestnikov zahtevalo ne le njegov odhod, ampak tudi umik predsednika Jovenela Moiseja.

V Haitiju okoli 60 odstotkov ljudi živi z manj kot dvema dolarjema na dan. To pomeni, da je prav vsako zvišanje cen zanje ogromno breme.