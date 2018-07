V nedeljskem finalu se bo pomeril z Južnoafričanom Kevinom Andersonom, ki je v petek po maratonskem, več kot šest ur in pol dolgem obračunu izločil Američana Johna Isnerja.

Đoković je prvi naslov v Wimbledonu osvojil leta 2011, nato je uspeh ponovil še v letih 2014 in 2015. Potem ko sta Anderson in Isner zmagovalca določila po več kot šestih urah in pol igranja, sta Nadal in Đoković dvoboj na osrednjem wimbledonskem igrišču začela v petek nekaj po 20. uri po lokalnem času. Po treh urah so ga organizatorji prekinili, saj je takšen dogovor med All England Clubom in lokalnimi prebivalci. Igralca sta teniško poslastico nadaljevala danes popoldne, na terenu pa sta bila skupaj pet ur in 16 minut.

Đoković je na igrišče prišel s prednostjo 2:1 v nizih, a je Španec rezultat hitro izenačil. V petem nizu sta Nadal, sicer prvi igralec sveta, in Đoković izmenično osvajala točke na svoj servis, nato pa je Srbu uspel break v 18. igri odločilnega niza.

Dvoboj sta Španec in Srb kljub lepemu vremenu odigrala pod zaprto streho, saj sta ga v petek tako tudi začela. Pravila namreč določajo, da morajo biti enaki pogoji tako ob začetku kot ob koncu dvoboja. Priča smo bili pravi teniški poslastici, ob koncu so resnično odločale malenkosti.

Đoković, ki je trenutno 12. igralec na lestvici ATP, je z današnjo zmago še popravil razmerje zmag nad Nadalom na 27:25. V nedeljo bo lovil trinajsti grand slam naslov, Nadal jim ima zaenkrat 17.

V finalu ga čaka Anderson, ki je v petek odigral drugi najdaljši dvoboj v Wimbledonu. Samo zadnji niz, ki sta odigrala z Isnerjem je trajal skoraj tri ure. Prav petkov poraženec Isner je z Nicolasom Mahutom leta 2010 v prvem krogu odigral najdaljši dvoboj turnirja, ki je trajal 11 ur in pet minut.