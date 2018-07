Serija Downton Abbey je v šestih sezonah pripovedovala o družini Crawley in ji sledila od leta 1912. Zgodba se začne na dan po zgodovinski potopitvi Titanika v noči s 14. na 15. april, pa vse do leta 1926. Raziskuje nikoli preproste odnose med gospodo in njeno služinčadjo, ki jih zaznamuje vrsta raznoterih spletk.

Življenje grofa in grofice Granthama Roberta in Core Crawley, ki sta ju upodobila Hugh Bonneville in Elizabeth McGovern, so gledalci britanske televizije in kmalu tudi tisti z drugih koncev sveta spremljali od leta 2010. Zadnja, šesta sezona, je bila na sporedu leta 2015.

V vlogi grofice Violet z ostrim jezikom je nastopila Maggie Smith, hčere Edith, Mary in Sibyl so bile Laura Carmichael, Michelle Dockery in Jessica Brown Findlay. Butlerja je upodobil Rob James-Collier, osrednji ljubezenski zgodbi med služabnikoma Anno in Johnom ter Carsonom in gospo Hughes pa so odigrali Joanne Froggat in Brendan Coyle oziroma Jim Carter in Phyllis Logan.

Zgodbo serije si je zamislil Julian Fellowes, ki bo tudi scenarist in koproducent filma. Režijo bo prevzel Brian Percival. Film naj bi bil v kinematografih prihodnje leto.

Serija Downton Abbey je med drugim prejela dve bafti, tri zlate globuse in 15 emmyjev.