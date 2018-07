Medtem ko so številna podjetja že ugotavljala, kako se v mestni promet vključujejo posamični samovozeči avtomobili, bi Daimler in Bosch rada testirala vključevanje t.i. shuttle in taksi prevoznih sredstev. Potniki naj bi tako imeli možnost poklicati avtomobil, ki bi jih na izbranih linijah povsem avtomatizirano pripeljal na želeno destinacijo.

Podjetji želita najti »varen, zanesljiv sistem, ki bo pripravljen za masovno proizvodnjo«, je ob predstavitvi projekta ta teden povedal vodja Daimlerjevega oddelka za avtomatizirano vožnjo Michael Hafner. V katerem mestu v ameriški zvezni državi Kalifornija bodo teste izvajali, se še niso odločili.

Daimler in Bosch sta se o sodelovanju pri razvoju rešitev za samovozeča vozila dogovorila lani. Proizvajalec elektronike Bosch razvija komponente, kot so senzorji in sistemi za upravljanje, avtomobilski proizvajalec Daimler pa zagotavlja vozila in obstoječe tehnološke rešitve vgrajuje vanje. Platforma, prek katere teče izmenjava podatkov, je delo ameriškega tehnološkega podjetja Nvidia.