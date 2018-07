Kapetan hrvaške nogometne reprezentance in zvezdnik madridskega Reala je v svoji klubski karieri osvojil, kar se osvojiti da. V nedeljo ima priložnost dosedanje uspehe kronati še z naslovom svetovnega prvaka z državno reprezentanco.

Prestižne lovorike je seveda pospremil tudi materialni uspeh. Nogometaš na teden zasluži 203 tisoč evrov. Ob višavah njegove uspešnosti so toliko bolj presenetljivi njegovi skromni začetki. Čeprav je odrasel v Zadru, Luka Modrić ni bil mestni otrok, temveč je v ranem otroštvu po vetrovnih in skalnatih pobočjih Velebita pasel koze in očetovo čredo varoval pred napadi volkov. Z Velebita je družino Modrić v Zadar kasneje pregnala vojna vihra.

Kako je bil videti eden najbolj cenjenih nogometašev na svetu, ko je bil star vsega pet let, je za večnost ohranil Pavle Balenović v posnetkih za dokumentarni film Človek-volk, dnevnik Pavla Balenovića leta 1990. Izsek z malim Luko Modrićem je pred časom objavil na youtubu. Nogometni as na sceno vstopi po dveh minutah in 28 sekundah posnetka.