Slovenija na posebnem dogodku na ZN za večji pomen človekovih pravic v trajnostnem razvoju

Slovenska misija pri ZN je v petek med obiskom predsedujočega Sveta ZN za človekove pravice Vojislava Šuca pripravila okroglo mizo na temo trajnostnega razvoja, miru in človekovih pravic, ki je doslej prvič pripeljala skupaj štiri predsednike teles ZN - generalne skupščine, Ecosocaa, Varnostnega sveta in Sveta za človekove pravice.

Pri organizaciji sta sodelovali tudi Češka in Slovaška, kot gostje pa so bile poleg predstavnice sekretariata ZN povabljeni tudi Kolumbija, Vzhodni Timor in Gambija kot države, ki imajo neposredne izkušnje s konflikti in njihovim reševanjem.

Na okrogli mizi so sodelovali predsednik Generalne skupščine ZN Miroslav Lajčak, predsednica Ekonomskega in socialnega sveta ZN (Ecosoc) Marie Chatardova, predsedujoči Varnostnemu svetu ZN v juliju veleposlanik Švedske Olof Skoog ter Šuc kot predsednik Sveta za človekove pravice ZN v Ženevi.

Namen okrogle mize je bil sprožiti dialog o pomenu večjega sodelovanja med tremi stebri ZN. To so razvoj, človekove pravice ter varnost in mir. Šuc je opozoril, da so človekove pravice na sedežu ZN v New Yorku premalo izpostavljene, ker je poudarek na miru in varnosti ter razvoju. Nekako tako, kot da so človekove pravice zadeva Ženeve.