Zataknilo se je pri četrti pošiljki omenjene substance, vsaka je bila vredna okoli 200.000 evrov, naslovljena pa na matično ameriško družbo. Na prvi dve, odposlani novembra 2017, in tretjo, ki jima je sledila januarja letos, po navedbah televizije NDR nemške oblasti niso bile pozorne, so pa zato na carini prestregle februarsko in takrat tudi za nazaj ugotovile, da noben izvoz substance s strogo nadzorovanim pentobarbitalom v EU ni imel potrebnih dovoljenj nemškega zveznega urada za gospodarske zadeve in izvozni nadzor (BAFA). Preiskava je osredotočena na neimenovanega direktorja VET Pharme in nekatere zaposlene zaradi kršenja nemške izvozne zakonodaje, več pa tožilstvo v Oldenburgu med njenim potekom ni želelo razkriti. Potrdili so le, da je omenjeno podjetje brez ustreznih dovoljenj beuthanasio-D dvakrat izvozilo na Japonsko, ki tudi izvršuje smrtne kazni .

Omenjeni nemški urad za nadzor izvoza v zadnjih petih letih ni dovolil nobene prodaje substanc s pentobarbitalom v ZDA, pa tudi sicer ga izdaja samo v primeru, ko sta končni porabnik in njegov namen popolnoma jasna. Odgovorni v VET Pharmi naj bi prirejali izvozne podatke, matično podjetje v Ameriki pa jim je že stopilo v bran z zagotavljanjem, da ni nobenega razloga za dvom o tem, da je beuthanasia-D uporabljen izključno v veterinarske namene.

Omenjena substanca je deklarirana z uporabo pri uspavanju trajno bolnih psov, deluje pa tako, da paralizira srce in dihanje, posledično pa po navedbi proizvajalca omogoči njihovo »humano, nebolečo in hitro evtanazijo«. Neprofitni ameriški informacijski center, ki spremlja tamkajšnje usmrtitve (DPIC), pa med drugim navaja, da je 14 tamkajšnjih zveznih držav uporabljalo pri tem pentobarbital in da so bile nekatere odložene zgolj zaradi pomanjkanja teh in podobnih smrtonosnih zvarkov, ki jih proizvajajo predvsem v Evropi. de