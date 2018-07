Četrti najdaljši dvoboj v teniški zgodovini sta v polfinalu Wimbledona odigrala Kevin Anderson in John Isner. Južnoafričan se je po 6 urah in 41 minutah uvrstil v polfinale. Odločilni peti niz je Kevin Anderson dobil s 26:24 ter premagal Američana, ki je tudi nosilec najdaljšega dvoboja v teniški zgodovini. Isner je namreč pred osmimi leti v Wimbledonu po treh dneh s 70:68 premagal Francoza Nicolasa Mahuta.

»Razbijača« sta kot po tekočem traku dobivala igre na svoj servis, Anderson je štirikrat dobil tekmečev servis, Isner dvakrat. Skupaj sta zabila 102 asa, štiri več (53) je dosegel Isner. Ves dvoboj je imel sicer pobudo Anderson, ki se je po lanskem US Opnu uvrstil v drugi veliki finale. Južnoafričan je v četrtfinalu z zmago s 13:11 v petem nizu pripravil največje presenečenje, ko je izločil Švicarja Rogerja Federerja. »Ne vem, ali naj se veselim zmage ali sočustvujem z Johnom. Štirinajst let sva velika tekmeca, merila sva se že na univerzi in prav po njegovi zaslugi sem tako uspešen, saj me vso kariero žene naprej,« so bile po zmagi v najdaljšem polfinalu v wimbledonski zgodovini prve besede Kevina Andersona.

Serena Williams bo danes ob 15. uri poskušala osvojiti 24. lovoriko na turnirjih največje četverice. Osmo wimbledonsko, s katero bi se izenačila z Rogerjem Federerjem. Zadnjo je osvojila predlani, ko je v Londonu tekmovala zadnjič, saj je lanski turnir zaradi nosečnosti izpustila. Predlani je v finalu s 7:5, 6:3 premagala prav Kerberjevo in se ji maščevala za boleč poraz, ki ga je v začetku leta doživela v Avstraliji. V medsebojnih dvobojih je precej uspešnejša Američanka, ki je dobila šest dvobojev, Nemka dva. Zanimivo je, da sta tudi v ženski konkurenci finalistki stari več kot 30 let, Serena je s šestintridesetimi dobrih šest let starejša.

»Uživam vsakič, ko jo gledam. Igra neverjeten tenis. Trenutno je v izvrstni formi. Pripravljena moram biti na dvoboj življenja, če želim zmagati,« o tekmici spoštljivo govori Serena Williams. »Morda mi ne verjamete, toda London bom v vsakem primeru zapustila nasmejana. V finale sem se uvrstila na četrtem turnirju po rojstvu otroka, kar je dosežek, ki si ga nisem predstavljala niti v najlepših sanjah. Pričakovala sem, da se bom vračala na vrh z otroškimi koraki. A se vračam s skoki,« pojasnjuje Serena Williams. Angelique Kerber pravi, da se je od zadnjega wimbledonskega finala veliko naučila. »Zelo sem napredovala. Predvsem v psihološki pripravi. Znam se osredotočiti na svojo pot, druge me ne zanimajo. Največ sem se naučila od lanskega leta, od katerega sem veliko pričakovala, doživela pa številna razočaranja,« pravi Nemka ter tekmici vrača spoštljive izjave: »Sereno izjemno občudujem. Kot športnico, osebo, ki promovira tenis, in mamo. Je šampionka in izjemna borka. Skušala bom pozabiti, s kom se merim, in se osredotočiti zgolj na svojo igro.«