»Kritikom sem pokazal, da so se motili,« je Dylan Groenewegen v cilju sedmega dne Toura v Chartresu ošvrknil kritike in pripravil veliko veselje v Rogličevi ekipi LottoNL-Jumbo. Z gesto tišine s prstom na ustnicah je že na cilji črti sprinta glavnine dal vedeti, kakšno breme pritiska je imel nad seboj. 25-letni Nizozemec, na katerem Nizozemci ob Primožu Rogliču gradijo ekipo za prihodnost, je lani slavil prestižno etapo na Elizejskih poljanah v Parizu. Na dirki Po Sloveniji je z zmago v Rogaški Slatini pokazal, da ima dobro podlago. »V začetku Toura se nisem dobro počutil. Zdaj se počutim bolje. Kritiki naj mi dajo čas. Upam, da bom dobil še kakšno priložnost, mogoče že jutri. Toda zdaj najprej sledi zabava,« se je veselil Groenewegen.

Ima ene najboljših pospeškov v karavani. Kljub skromni podpori ekipe je z iznajdljivostjo to izkoristil. Fernando Gaviria ni imel možnosti. V njihovi ekipi Quick.step so menili, da je počasna vožnja Nizozemcu bolj ustrezala kot Kolumbijcu. Zeleni Peter Sagan se je prepozno prerinil v ospredje: »Bolje je biti tretji kot četrti.« Še manj možnosti so imeli starodobniki Greipel, Kittel in Mark Cavendish, ki je bil tokrat prvič malce bolj viden. Raketa z Mana je obupal v zadnjih desetih metrih, ko mlademu valu ni zmogel niti iz zavetrja. Tudi trud Kristijana Korena, ki se je v zadnjih treh kilometrih postavil na čelo sprinterskega vlaka Bahrain Meride, je bil zaman. Sonyju Colbrelliju je zasvetila rdeča lučka takrat kot Cavendishu. Sobota bo še rezervirana za sprinterje. V nedeljo Tour zavije na tlakovane ceste v smeri Roubaixa. V 15 odsekih bo 22 kilometrov kolovozov, skoraj polovica tistih na spomladanski klasiki severnega pekla, razporejeni pa so skoraj od starta do cilja na dirkališču. Poznavalci napovedujejo, da bo treba ves dan voziti s polnim plinom. To bo eden pomembnejših dni za hribolazce. Tudi za Primoža Rogliča, ki ob nespremenjenem vrstnem redu med »generali« ostaja 19.

Ekipa LottoNL-Jumbo si je že spomladi ogledala traso, in to v popolni zasedbi z vsemi kolesarji, ki vozijo na Touru, in celotnim spremljevalnim osebjem. Zelo pomembno vlogo imajo namreč tudi pomočniki na terenu, tudi z rezervnimi kolesi ob cesti, saj je pomoč zelo otežena. V ekipi Bahrain Merida je Kristijan Koren zaradi mnogih izkušenj z aprilske klasike eden od glavnih svetovalcev in pomočnikov Vincenza Nibalija. Med kolesarji je bilo že včeraj kar veliko nerganja nad 230 kilometrov dolgo etapo. Po njihovem so etape, daljše od 200 kilometrov, na tritedenskih dirkah nesmiselne. Nihče jih ne mara. Ogenj akcije se je prižgal šele v zadnjih desetih kilometrih. Organizatorje Toura ASO so celo proglasili za »zgube dneva«. Z izjemo bitke za beg in nekajkrat razbite kolone v vetru na ešalone ni bilo nobene posebne akcije.