Stave: Tereni brezupa

Svetovno nogometno prvenstvo je bilo v stavniškem smislu bližje igranju lota ali rulete kot pa stavam. Edini resen zadetek, s katerim se poročevalec s terenov brezupa lahko pohvalim, je poleg nekaj dosežkov Mehike kvota 20 na gol Trippierja proti Hrvaški, sicer pa se brez samoironije ne bi dalo preživeti. A spodobi se vztrajati do konca. Še dve tekmi sta na voljo. In tekma Anglija – Belgija je po svoje celo bolj zanimiva. Čeprav sta ekipi na prvenstvu že igrali. Zmagala je Belgija, s čimer je imela Anglija na videz lažjo pot do nedoseženega finala. A teza, da je Anglija tisto tekmo nalašč zgubila, je kanček dvomljiva. Angleži so resda igrali z eksperimentalno postavo brez Kana in Trippierja, vendar pa si lahko ob tem, da so si na tak način izbrali lažje nasprotnike v nadaljevanju, mislimo tudi, da si tudi niso želeli privoščiti prehitre streznitve. V kontekstu njihove kasnejše usode bi bilo, če bi na prvi tekmi zgubili z Belgijci v polni postavi, morda celo koristnejše za njih. V ponovnem soočenju z nemara največjimi razočaranci prvenstva bodo v eksperimente prisiljeni. Trippier, Henderson in Walker so menda poškodovani. No, resen hendikep se zdi zgolj prvi, medtem ko se v primeru drugih dveh da pomisliti tudi drugače. Sploh v primeru Hendersona se Dier kot domnevna menjava zdi celo boljši. Velja omeniti, da se bosta Kane in Lukaku neposredno merila za naslov najboljšega strelca prvenstva. Kane vodi s 6 goli, Lukaku dva zaostaja. V nasprotju s prvo tekmo lahko pričakujemo več golov. 2:2 napoveduje Sky Sports, ki se v tem primeru zdi relevanten vir. Torej celo več kot 3,5 gola, za kar naš ponudnik stav ponuja 2,20. No, osnovni pomislek je vseeno ta, da je Belgija kanček boljša ekipa, ki je polfinale izgubila manj pričakovano od Angležev. Psihološko so bržkone stabilnejši. Nemara jim tudi tretje mesto pomeni več, 1,65 na njihovo osvojitev tretjega mesta pa tudi ni zanemarljivih. Izmed strelcev bi se sam tokrat znal odločiti za kvoto 10 na Dierja, ki bo skoraj zagotovo v postavi. In finale? Huh!? Vse razen Mbappeja se zdi za Hrvate rešljivo. Toliko bolj, ker bo največja zvezda prvenstva igrala neposredno proti najšibkejšem hrvaškem členu, torej Striniću. Čeravno je vprašljiv zaradi poškodbe. Vsekakor vonja po enajstmetrovki, ki je vredna 3,00, vendar pa tudi po vsaj treh golih v protivrednosti 2,30, čeprav stavnica favorizira nasprotno opcijo. Izmed »norih« kvot na strelce budi pozornost kvota 30 na gol Vrsaljka. Oba gol? Da.